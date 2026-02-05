アユートは、FitEar初のコンシューマ向け密閉型ヘッドフォン「Origin-1」を2月14日に発売する。価格は88,000円。 FitEarは、これまで7,000人以上のアーティストやエンジニアのカスタムIEMを手掛けるなど、国内のプロフェッショナル・オーディオ市場において、カスタムIEMの高いシェアを誇る。さらに、ステージやスタジオなどでの使用を想定した業務用ヘッドフォン「Monitor-1 SR(Studio Referen