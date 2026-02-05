物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は1月18日に亡くなった華ゆりさんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】独自のトリオ芸を生み出した「フラワーショウ」の3人関西人も絶句“勉強しまっせ、引っ越しのサカイ”と、眼鏡にちょびひげのおっさんが節回し良く歌い踊れば、相方のふくよかな和服姿のおばはんは“ほんまかいな、そうかいな”と軽快に体を揺する