楽天からＦＡ加入した巨人・則本昂大投手が、宮崎キャンプ第２クール初日の５日にブルペン入り。甲斐を相手にキレのある直球、フォークなど５５球を投げ込んだ。第１クールの３日間はいずれもブルペン入り。休養日を１日挟んだこの日も、疲れを感じさせない熱投を披露し、これで“４連投”となった。シーズン中もバッテリーを組むことになる甲斐と時折、会話を交えながらのマウンド。先発の一角として期待される右腕の調整は至