ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、４日（日本時間５日）までに米「ＮＢＣＮＥＷＳ」に出演し、３日（同４日）に共同著者として出版して米国で発売が開始となった「ＤＥＣＯＹＳＡＶＥＳＯＰＥＮＩＮＧＤＡＹ」（英語版）の出版のきっかけなどについて明かした。大谷が話した日本語が英訳される形で放送された。ドジャースに移籍してワールドシリーズで２連覇したことについては「これまでの２年間は大変だった。明