4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深2：17）では、かわいいエプロン姿の森香澄、岡田紗佳、おひなさまこと長浜広奈の3人で料理企画にチャレンジした。【番組カット】おたまを持って…かわいいエプロン姿の森香澄森は髪をまとめたレアな姿。17歳の長浜と、ひとまわりの年齢差に驚く森が「私、料理はあんまり得意じゃない」と話すと、「私、ペヤングとかを作ります」と長浜。「私はす