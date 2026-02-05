料理愛好家の平野レミ（78）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。長男でロックバンドTRICERATOPS（無期限活動停止中）のボーカル・ギター和田唱（50）とテレビ初共演を果たした思いをつづった。平野は「なんとTV初共演」と、長男とともにテレビ朝日系「徹子の部屋」の収録に臨んだことを報告し、黒柳徹子をまじえてスタジオで撮影した親子ショットも公開。「は〜い！私たち親子でした笑。まだまだ知らない人がいるみたいね。だっ