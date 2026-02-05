全国の吉野家では、2026年2月5日から19日15時まで「超特盛祭」が開催中です（一部店舗を除く）。店内でもテイクアウトでも100円引き 2月5日から19日15時までの期間中、各種牛丼、豚丼、牛カルビ丼、朝牛セットなどの超特盛サイズ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼・スタミナ超特盛丼が100円引きとなります。また、スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」も対象です。牛煮肉と、背脂を加えたスタミナソースの牛カル