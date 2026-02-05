4日午後、上越市三和区岡田の民家敷地内で雪の中から身元不明の男性の遺体が発見されました。午後6時半すぎ、この家に住む男性（76）について「2日くらい前から姿が見えない」と地域の人が警察に通報。警察と消防などで捜索していて、積雪の中から出ている長靴を見つけ、掘り起こしたところ、頭から雪に突っ込んだようなかたちで男性の遺体が発見されました。遺体に近い住宅1階部分の屋根の上にはスコップが残されていました。現場