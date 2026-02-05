ホーチキが大幅反発し上場来高値を更新している。４日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、これを好感した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図る。 同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、売上高７５８億１２００万円（前年同期比４．９％増）