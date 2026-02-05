ニシオホールディングスは大幅安。４日取引終了後、第１四半期（２５年１０～１２月）連結決算を発表。売上高は５５２億６４００万円（前年同期比２．６％減）、営業利益は５５億７００万円（同１０．９％減）だった。大阪・関西万博に関連した準備工事の特需の反動減があった。建設資材高騰や作業員不足の影響で全国的に工事着工が遅延傾向にあることも響いた。通期で増収増益を見込んでいるだけに失望売りを誘った