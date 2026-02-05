エランが大幅反発している。同社は４日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高予想は前期比９．７％増の６０８億円、最終利益予想は同１５．６％増の３２億円とした。前期に続き最高益更新を計画し、ポジティブ視されたようだ。同社は入院患者や介護施設の入所者に衣類や日常生活用品をレンタルする「ＣＳセット」を手掛けている。今期はＣＳセットで新規施設の