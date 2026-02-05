午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５１、値下がり銘柄数は２１５、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に医薬品、小売、空運、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS