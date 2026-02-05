ＡＢＥＪＡは急伸。同社は４日、三菱重工業から委託を受け、ＶＬＡ（Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ）モデルの適用に係る共同研究の実施可能性について検討を開始すると発表した。ＶＬＡモデルは、視覚情報（Ｖｉｓｉｏｎ）、自然言語（Ｌａｎｇｕａｇｅ）、ロボットや機体への具体的な行動（Ａｃｔｉｏｎ）へと直接結びつける最先端のＡＩモデルの一つ。三菱重と連携し、ＶＬＡモデルの概要調査や動