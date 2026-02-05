自宅で介護を続けていると、薬の管理が日々の大きな負担に感じられることがあります。高齢の方は薬の種類が増えやすく、飲む時間や量が複雑になることで、飲み忘れや飲み間違いが起こりやすくなります。薬の効果を活かすためには、処方に沿ってきちんと飲むことが欠かせませんが、体調の変化や生活リズムの乱れによって、思うように続けられない場面が出てくることもあります。 そのようなときは、無理のない飲み方になっている