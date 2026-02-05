１月11日のFAカップのウェストハム戦で右脚の肉離れを負い、以降戦列を離れていたQPRの斉藤光毅が、31日にホームで行われたャンピオンシップ（イングランド２部）コベントリー戦で復帰した。ピッチに送り込まれたのは同点に追いついた直後の71分。リーグ首位を走る難敵を相手に押せ押せムードとなる中、勝ち越し点が欲しい場面でジュリアン・ステファン監督が期待を寄せたのが日本代表ウインガーだった。そして、その指揮官の