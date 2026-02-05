今冬に出場機会を求めてレアル・マドリーからリヨンにレンタル移籍したエンドリッキが、結果を出している。現地２月４日、リヨンはフランス・カップのラウンド16で２部のラバルと対戦。２−０で勝利した。なかなかスコアボードが動かないなか、均衡を破ったのがエンドリッキだった。80分、ペナルティエリア手前で味方のパスに反応すると、巧みなワンタッチで相手を抜き、そのまま左足を一閃。強烈な一撃をゴールネットに突き