シーズン移行の前に行なわれる特別大会の「百年構想リーグ」。本稿ではJ２・J３の「WEST-A」を展望する。――◆――◆――北陸の新潟から四国の高知まで、百年構想リーグの中ではかなりエリアの広いグループとなった。本命は、昨シーズンのJ１昇格プレーオフのファイナルに進んだ徳島か。コーチだったゲルト・エンゲルス監督が、J２最少失点の堅守など前体制から良いところは引き継ぎながら、勝ち切れるチームにしていけるか