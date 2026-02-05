アイ・オー・データ機器は2月4日、PC用BDレコーダー「BDレコ」BRP-R1シリーズとDVDレコーダー「DVDレコ」DVRP-R1シリーズを発表。2月中旬から出荷する。価格はBDレコが2万800円、DVDレコが9400円。合わせてPC用BDライターのBRP-W1シリーズと、DVDライターのDVRP-W1シリーズも発表。2月下旬から出荷する。価格はBRP-W1が1万4800円、DVRP-W1が5400円。●外付けHDDの利用拡大で「実はダビングできない」問題BDレコを企画・開発し