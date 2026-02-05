サウジアラビアのアル・ナスルに所属するクリスティアーノ・ロナウドが、極めて異例のストライキ突入中だ。２月５日に41歳となったポルトガル代表の英雄は、２日のアル・リヤド戦でメンバー外に。これは、怪我や監督の判断ではなく、ボイコットだったと各国メディアが一斉に報じた。英紙『Mirror』によれば、C・ロナウドはサウジの公共投資基金が運営する他の３クラブよりも、アル・ナスルの補強が進んでいない点に激怒。さ