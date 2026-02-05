【村下孝蔵「初恋」を元記事で視聴する】 春になると、つい口ずさみたくなる桜ソング。多くの桜ソングのなかでも、心に残っているのは“昭和の桜ソング”という人もいるのではないだろうか。レコードやラジオ、テレビの歌番組から流れてきたメロディは、卒業、別れ、出会いといった人生の節目とともに記憶に刻まれているもの。今回は、昭和の時代に生まれ、今なお愛され続ける桜ソングを厳選して紹介する。 ■昭和の桜ソン