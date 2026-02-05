5日11時現在の日経平均株価は前日比123.88円（-0.23％）安の5万4169.48円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1351、値下がりは215、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は247.35円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が198.15円、東エレク が83.23円、ダイキン が43.95円、フジクラ が24.07円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均