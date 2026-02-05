卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が、4日に中国・海口市で開幕。アジア各国の有力選手が集結する中、まずはグループステージの戦いがスタートした。日本から出場している選手たちも同日夜に初戦を迎え、それぞれが奮闘を見せている。 ■第2戦では中国勢との戦いが続く 今大会は、男女それぞれが4名ずつの8グループに分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する形式