お笑いコンビ・かまいたちの山内が、相方・濱家のタブーと、それに翻弄されるテレビ業界の苦悩を赤裸々に暴露した。【映像】濱家のタブー（あらわになった頭皮）2026年2月4日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内健司、濱家隆一（かまいたち）がMCを務め、ゲストにみなみかわ、芝大輔（モグライダー）を迎え、特別企画「濱家の頭皮の取扱説明書を作って各局に送ろう」が実施された。冒頭、山内