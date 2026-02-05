【WWE】SMACK DOWN（1月30日・日本時間31日／サウジアラビア・リヤド）【映像】覆面レスラー、マスク剥ぎ取られ→すぐそばに“新しい顔”のベタ展開卑劣なマスク剥ぎで顔を隠す覆面レスラーが追い詰められる中、マットに偶然転がっていたマスクを拾って大逆転。余りにもご都合主義だが、みんなが大好きな勧善懲悪のヒーローショーにファンも「アンパンマンみたいだ」「その発想はなかった」と盛