【ミラノ＝船越翔】ロイター通信によると、イタリアのアントニオ・タヤーニ副首相は４日、ミラノ・コルティナ五輪関連のホームページを狙ったサイバー攻撃があり、阻止したと明らかにした。攻撃は「ロシア由来のものだ」と説明している。米ワシントン訪問中のタヤーニ氏が記者団に語った。ほかにも、カーリングなどが行われるコルティナダンペッツォのホテルやイタリア外務省の施設などのホームページが狙われた。広域開催と