お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4日深夜放送の日本テレビ「東野・岡村の旅猿27プライベートでごめんなさい」（水曜深夜1・29）に出演した。今回は沖縄・石垣島で、お笑い芸人の東野幸治、音楽ユニット「Every Little Thing」持田香織とロケ。石垣市の観光大使を務めている岡村が、おすすめスポットなどを紹介した。ロケを終え、岡村は「何回来ても落ち着く。東京は仕事をする所、石垣島はお休みで来さ