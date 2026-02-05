漫才コンビ、ますだおかだの岡田圭右（57）と、岡田の元妻でタレントの岡田祐佳（53）が5日までにそれぞれのインスタグラムを更新。第1子を出産した娘でタレントの岡田結実（25）を祝福した。結実は4日、自身のインスタグラムに直筆の文書を投稿し「この度、第1子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表。「日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に