【「Demon’s Souls」新商品】 2月5日 発売 MSYは、ゲームやアニメなどのIPと公式にコラボレーションしたモノづくりを展開する「ASOBI GRAPHT」シリーズより、アクションゲーム「Demon’s Souls」の新商品を2月5日から発売する。 今回発売が決定したのは、新作刺繍ステッカー2種と「YOU DIED」マスキングテープ。プレイステーション 3（略称：PS3