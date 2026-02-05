各国ロースター構成の障害となった保険…実際いくら支払われる？3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の開幕まで残り1か月ほど。各チームのロースター発表が6日に迫る中、チーム編成で大きな障害となったのが選手にかける保険だ。多くの選手が出場不可とされたプエルトリコが一時、出場辞退もあると表明するほどの騒ぎとなった。では一体、選手にはいくらの保険が掛けられているのか。大谷翔平投手の場合、万