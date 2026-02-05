文字化け消滅！Googleが’25年11月にリリースした最新の画像生成AIモデル「Nano Banana Pro」。プロンプト（指示文）の理解力と描写精度が劇的に向上し、ビジネスやクリエイティブ用途での有用性が飛躍的に高まったと、生成AIユーザーから評価の声が上がっている。「経営コンサルタントという仕事は、資料作成に費やす時間がけっこう多いんですが、これまでパワーポイントで１週間かけて作っていた資料も、Nano Banana Proを使う