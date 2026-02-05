2月1日午前放送の『日曜討論』（NHK）を欠席した高市早苗首相（64）。欠席理由は手の治療と説明され、代理で自民党・田村憲久政務調査会長代行（61）が生出演した。NHKによれば、高市氏側から欠席の連絡が入ったのは「番組当日の朝」だったとのこと。かねてより関節リウマチの持病がある高市氏は、1日にXで“支援者から手を強く引っ張られて痛めた”と釈明していた。しかし共産党と社民党が討論会の再設定を求めて抗議文を送付する