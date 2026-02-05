ブラックバーン森下龍矢が、決勝ゴールをアシストしたイングランド2部ブラックバーンに所属するMF森下龍矢は、2月3日に行われたチャンピオンシップ第19節のシェフィールド・ウェンズデイFC戦（1-0）で決勝ゴールをアシストし、チームの勝利に貢献した。地元メディア「Lancashire Telegraph」は、森下にトップタイの「7」の採点を付け、活躍ぶりを評価した。チームメイトのFW大橋祐紀がベンチスタートとなった一戦で、森下が結