70年以上前、ハンセン病とされた男性が、隔離された「特別法廷」で裁かれ、死刑を言い渡された──。この「菊池事件」をめぐって、今年1月に再審請求を棄却した熊本地裁の決定文に複数の誤記があったと、相次いで報じられている。報道によると、熊本地裁の決定文には、本来記載すべき条文とは異なる「存在しない憲法条項」が記されていた。具体的には、刑事被告人の弁護を受ける権利を定めた「憲法37条3項」とすべき箇所が、存在し