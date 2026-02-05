物流のお困りごとを解決するマッチングサービス「物流SOS」を運営するコネクシオは、2026年2月2日に同サイトの大幅リニューアルを実施しました。掲載サービス数は1,000件を超え、より直感的に「課題解決」へと繋がるプラットフォームへと進化しています。 コネクシオ「物流SOS」リニューアル実施日: 2026年2月2日(月)利用料金: 登録料・年会費・更新料すべて0円公式サイト: https://www.b-sos.com/物流SOSは、物流業界に特化