医療法人社団鉄結会は、冬場にジムや室内運動で汗をかく機会のある全国の２０〜５０代の男女３００人を対象に、１月１３日〜１月２２日まで、インターネット調査で運動後の汗放置による肌トラブルについて調査した。運動後に汗を放置した経験がある人は７８．３％。そのうち５２．３％が肌トラブルを経験している。運動後の正しい汗ケア方法を知っている人はわずか２３．７％にとどまった。冬場に運動後の汗ケアを怠る理由の１