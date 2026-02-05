CODE BLUE実行委員会が、サイバーセキュリティ国際会議「CODE BLUE 2026」を、2026年11月17日（火）〜18日（水）の2日間、ベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて開催します。本日2026年2月2日（月）より事前参加登録の受付を開始し、5月31日（日）まで早期割引が適用されます☆ CODE BLUE実行委員会「CODE BLUE 2026」  【カンファレンス】開催日：2026年11月17日（火）〜11月18日（水）会場：ベルサール高田馬場