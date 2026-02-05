２日、上海市の自宅で、集荷スタッフに荷物を渡す程さん。（上海＝新華社記者／丁汀）【新華社上海2月5日】大きなスーツケースを引き、手には荷物袋を抱え、人波と階段の間を行き来する。列車に乗り込む頃には、汗だく――。そんな中国の春節（旧正月）の帰省風景が、新たなサービスの普及で変わりつつある。２日、程さんの荷物を受け取り、上海南駅へ向かう集荷スタッフ。（上海＝新華社記者／丁汀）鉄道部門が導入した荷物搬