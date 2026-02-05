【ニューヨーク＝木瀬武】米有力紙ワシントン・ポストが、編集部門や出版部門などを対象に従業員の３分の１を解雇したと４日、複数の米メディアが報じた。同日朝に編集幹部が従業員に通知したとしている。報道によると、地域ニュースやスポーツ報道、中東やアジアの海外支局などが人員削減の対象になっている。スポーツ面は廃止され、６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪への記者の派遣も取りやめるという。同紙は米ネ