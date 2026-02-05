毎日使う洗面台は、ゴミや髪の毛が溜まりやすく、掃除をちょっとサボると生活感が出てしまいがち。そんな悩みに応えてくれるダイソーの便利グッズをご紹介します！排水口の中をさりげなく隠しつつ、ゴミはしっかりキャッチ。どんな洗面台になじむデザインで、全体の印象もすっきり。“見せない”工夫が嬉しいアイテムです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：目隠しできる洗面台のゴミガード シルバータイプ 2個入価格：￥1