昨夏にレアル・ソシエダからアーセナルに加わったスペイン代表MFマルティン・スビメンディについて、アーセナルサポーターも想像以上の実力と驚いているのではないだろうか。プレミアリーグ首位を走るチームにおいてスビメンディは欠かせない存在で、中盤の底からチームを巧みにコントロールしている。時折見せる攻撃性も抜群で、ゴール前に顔を出してのフィニッシュも上手い。このパフォーマンスを受け、米『SI』はレアル・マドリ