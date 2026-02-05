カラバオカップ準決勝2ndレグ、アーセナルとチェルシーの試合は1-0でアーセナルが勝利し、合計スコア4-2でアーセナルは決勝進出を決めた。ロースコアなゲームとなったが、この試合で注目を集めたシーンがある。17分、アーセナルが最初のコーナーキックを行ったシーンだ。チェルシーはホームチームがファーサイドに選手を集めるいつもの攻撃陣形を整えるのを待ち、突然マロ・グスト、リアム・デラップ、ヨレル・ハトの3人を自陣ゴー