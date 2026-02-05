全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、伊豆半島の「ジオパーク」にまつわる道を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】温泉旅館内に防空壕⁉ “地層”が間近で見られる道とは？静岡・伊豆半島「ジオパーク」にまつわる3つの道をたどる【道との遭遇】 地層を楽しむ！旅館内にある防空壕から見られる“スコリア層