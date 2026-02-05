汚れを見つけたときに、洗剤いらずでさっと使える掃除アイテムは便利ですよね。ダイソーのスポンジは、定番お掃除グッズながら、大きさを自分で調整できるのがポイント。細かい場所にも広い面にも対応しやすく、無駄が出にくい嬉しい仕様です。水だけで使える手軽さはそのままに、日常の掃除を効率よく進められますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロールタイプメラミンスポンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：2m