こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイク初心者さんが失敗しやすいのは、工程が多いアイメイクです。今回は、そんなアイメイクの中でも特に失敗しやすいポイントと改善テクをご紹介します。失敗したくない人はぜひマネしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちら?アイシャドウがムラになるメイク初心者さんは、アイシャドウがムラになっている人が多いです。そのように見えている時は、アイシ