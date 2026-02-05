さらなる出力向上も考えられているロッキード・マーチンは2026年1月29日、レーザー兵器を用いてドローン4機を撃墜するデモンストレーションを行ったと発表しました。【画像】おお、イメージするレーザーだ!! これが照射の瞬間です今回の実験で使用されたのは、アーレイ・バーク級駆逐艦「プレブル」に試験的に搭載されているレーザー指向性エネルギー兵器「HELIOS（ヘリオス）」です。HELIOSは当初、最大60キロワット超の出