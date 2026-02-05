お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、4日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。83歳になる父が元気を取り戻したエピソードを披露した。昨年末に弟夫婦、妻、子供2人、両親の大所帯でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたという吉田。高齢の父はこのところ、自宅の古いアルバムやタンス、服を処分するなど“終活”を進めており、「お墓ももう畳もうかと思ってる」と元気