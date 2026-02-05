◇スペイン国王杯準々決勝Rソシエダード3―2アラベス（2026年2月4日スペイン・ビトリア）レアル・ソシエダードが敵地で行われたアラベスとのスペイン国王杯準々決勝を3―2で制し、3季連続の4強入りを決めた。MF久保建英を負傷で欠いた中、開始8分で先制を許すなど劣勢だったが、1―2の後半31分にFWゲデスが同点弾。4分後には途中出場のFWオスカルソンが勝ち越し弾を決め、そのまま3―2で逆転勝ちした。準決勝にはRソシ