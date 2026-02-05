【モデルプレス＝2026/02/05】女優の山本舞香が2月4日、自身のInstagramを更新。人気女優の誕生日を祝う様子を公開した。【写真】山本舞香、親友の人気女優の誕生日を豪華祝福◆山本舞香、親友・橋本環奈の誕生日をサプライズで祝福女優の橋本環奈が2月3日に27歳の誕生日を迎えたことを受け、山本は「Happy 27th birthday 環奈の大切な人たちが集まった、愛に溢れた最高の夜でした。サプライズ登場成功 歳を重ねるたびに、思い出も