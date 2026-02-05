【モデルプレス＝2026/02/05】女優の小芝風花が2月4日、自身のInstagramを更新。大作の編み物作品を公開し、話題になっている。【写真】28歳朝ドラ女優「手作りとは思えない」衝撃クオリティの手編み作品◆小芝風花「今までで1番の大作」編み物披露小芝は「スーパーマリオのバッグ 初めてドット編みに挑戦しました」と、自身が編んだスーパーマリオブラザーズのバッグを公開。キャンバスバッグほどの大きさがあるバッグで、「SUPER