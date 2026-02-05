【モデルプレス＝2026/02/05】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が2月4日、自身のブログを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れた時のショットを公開した。【写真】48歳歌舞伎俳優「はしゃいでて最高」ベイマックスの乗り物前で家族密着3ショット◆市川團十郎、家族3ショット公開團十郎は「夢のような時間でした」とつづり、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄と長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）が入り口に向か